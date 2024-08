"Forschung zum Anfassen" bei der Maker Faire Hannover 2024 Stand: 16.08.2024 15:27 Uhr Ausprobieren, erfinden, Techniken entdecken - darum geht es dieses Wochenende in Hannover bei der Maker Faire. Zum zehnjährigen Jubiläum der Messe werden bis zu 15.000 Teilnehmende erwartet.

An rund 250 Ständen zeige die Maker Faire "Forschung zum Anfassen", heißt es von den Veranstaltenden. Die Besuchenden erwarte eine Messe zum Mitmachen und Ausprobieren. Auf etwa 7.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Congress Centrum Hannover sollen Innovationen und Ideen aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen und Interessensgebieten zu sehen sein. Zu den Themen gehören demnach unter anderem 3D-Druck, Lasercutting, Mikrocontroller, Coding und Robotik.

Maker Faire 2024: Programm zum Mitmachen und Erforschen

Auf der Messe gibt es nach Angaben der Veranstaltenden für Besuchende viele Mitmach-Möglichkeiten. So könnten Roboter gesteuert, Kameras und VR-Brillen gebastelt, Solarautos und Gitarren gebaut und robotergestützte Kniegelenk-OP-Simulationen ausprobiert werden. Besuchende könnten sich außerdem im Schmieden und Löten ausprobieren. Außerdem sollen Fußballroboter, Zahnputzroboter für Kleinkinder sowie Feuerlösch- und Mülleinsammelroboter präsentiert werden. Ein Highlight ist den Organisatoren zufolge das "Steam Bike" und die Feuershow "Watch?!" - eine vier Meter hohe, mechanische Installation mit vielen beweglichen Teilen. Vorträge und Workshops gehörten ebenfalls zum Programm des "Do-it-yourself"-Wochenendes, wie die Maker Faire von den Organisatoren auch genannt wird.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Am Samstag hat die Maker Faire Hannover von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tickets gibt es online oder an der Tageskasse. Ein Einzelticket für Erwachsene kostet 19,80 Euro, ermäßigt 15,80 Euro. Familientickets gibt es ab 30 Euro, für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt frei.

