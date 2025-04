Taxipreise im Vergleich: Hannover zählt zu den teuersten Städten Stand: 09.04.2025 15:41 Uhr Hannover landet beim Vergleich von Taxipreisen in Europa auf Platz vier. In Deutschland ist das Taxifahren nur in München teurer. Zu diesem Ergebnis kommt ein Kostencheck des Reiseveranstalters Fit Reisen.

Für eine zehn Kilometer lange Strecke zahle man in Hannover 32,50 Euro, so der Reiseveranstalter. In Frankfurt am Main etwa würden Kunden für diese Strecke 28 Euro zahlen, in München 32,90 Euro. Betrachtet wurden bei dem Vergleich den Angaben zufolge die größten Städte Europas anhand der Einwohnerzahl. Für jede Stadt wurde demnach der Taxi-Grundpreis und der Preis pro Kilometer ermittelt. Dabei hat der Reiseveranstalter nach eigenen Angaben die Internetdatenbank taxi-rechner.de genutzt.

Lokales Taxigewerbe kritisiert die Erhebung

Nicht mit eingerechnet wurden bei dem Vergleich eventuelle Kosten für Wartezeiten oder auch abweichende Preise am Wochenende. Das kritisiert das lokale Taxigewerbe in Hannover. Hier würden Wartezeiten erst berechnet, wenn das Taxi drei Minuten stehe, sagte Wolfgang Pettau, Geschäftsführer von Hallo-Taxi dem NDR Niedersachsen. In der Praxis werde dieser Zuschlag fast nie erhoben. In anderen Städten jedoch würden bei Wartezeiten sofort Kosten anfallen. Zudem seien die Tarife in Hannover an jedem Tag gleich, so Pettau. Auch das sei nicht überall so. Um die Kosten von Taxifahrten in unterschiedlichen Städten vergleichbar zu machen, müssen laut Bundesverband Taxi und Mietwagen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Da sei es auch wichtig, die unterschiedlichen Tarifstrukturen mit einzubeziehen, so Geschäftsführer Michael Oppermann.

Hannover plant Mindestpreis für Uber und Co

Bislang könnten Mietwagenanbieter deutlich günstigere Preise als Taxiunternehmen anbieten. Für einen gerechteren Wettbewerb plant die Stadt Hannover, Mindestpreise für Mietwagenanbieter einzuführen. Wolfgang Pettau verweist zudem darauf, dass die Taxifahrer in Hannover mit der Stadt über Festpreise für Taxifahrten gesprochen haben. Man wolle dem Kunden schon im Vorfeld der Fahrt einen Preis nennen können. Die Pläne der Landeshauptstadt sollen im Mai den Ratsgremien vorgelegt werden.

