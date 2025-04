Stand: 10.04.2025 08:08 Uhr Hannover: Lkw kollidiert mit Radfahrerin - Frau stirbt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in der Innenstadt von Hannover ist am Mittwoch eine Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Kurz darauf erlag die 50-Jährige ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Den Angaben zufolge war der Lkw an der Kreuzung Berliner Allee/Marienstraße beim Rechtsabbiegen mit der Radfahrerin kollidiert. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, können sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-18 88 melden. Die Kreuzung Marienstraße/Berliner Allee blieb für mehrere Stunden gesperrt.

