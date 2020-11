Stand: 10.11.2020 19:03 Uhr Förderung jüdischer Gemeinden um zwei Millionen Euro erhöht

Niedersachsen erhöht die Förderung jüdischer Gemeinden um zwei Millionen Euro. Das hat der Landtag in Hannover am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Unterstützung des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden wird um 1,6 auf rund 4,2 Millionen Euro erhöht, die des Landesverbandes Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen um 400.000 Euro auf rund 827.000 Euro. Die nun erhöhten Summen sollen von 2021 dauerhaft gezahlt und ab 2022 laufend an Veränderungen bei der Besoldung der Landesbeamten angepasst werden. Die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen haben knapp 8.000 Mitglieder. Das mit Abstand größte Zentrum jüdischen Lebens in Niedersachsen ist Hannover, gefolgt von Osnabrück und Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2020 | 07:30 Uhr