Stand: 23.09.2021 11:29 Uhr Flüchtlingsrat fordert Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Niedersachsens Flüchtlingsrat fordert von der Landesregierung die Aufnahme weiterer Menschen aus Afghanistan. Seit die Taliban die Macht in dem Land ergriffen hätten, habe sich die Gefahrenlage für viele weiter verschärft, erklärte der Flüchtlingsrat am Donnerstag. Die von der Bundesregierung bislang ergriffenen Maßnahmen seien bei weitem nicht ausreichend. Gleichzeitig verlangte der Flüchtlingsrat eine verlässliche Bleibeperspektive für in Niedersachsen lebende Afghaninnen und Afghanen. Für viele von ihnen bedeute die Machtübernahme der Taliban, dass eine Rückkehr nach Afghanistan auf absehbare Zeit ausgeschlossen sei. Niedersachsen solle deshalb "ausnahmslos davon absehen, Menschen nach Afghanistan abzuschieben". Auch sämtliche Sanktionen gegen Afghaninnen und Afghanen wie Arbeitsverbote und Leistungskürzungen sollten "aufgehoben und ausgesetzt" werden, so der Flüchtlingsrat.

