Stand: 12.01.2024 10:19 Uhr Firmenneugründungen: Hannover ist Hochburg für Start-ups

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen fast so viele Firmen neu gegründet worden wie im bisherigen Rekordjahr 2021 - vor allem in und um Hannover. Das geht aus Zahlen des Bundesverbands Deutscher Start-ups hervor. Demnach ist die Region mit 35 neuen Start-ups Spitzenreiter. Fast jede vierte neu gegründete Firma entfiel damit allein auf die Landeshauptstadt und deren Umland, gefolgt von Braunschweig mit 13 und dem Landkreis Göttingen mit zwölf. Im vergangen Jahr wurden in Niedersachsen insgesamt 141 neue Firmen gegründet - ein Anstieg von zwölf Prozent. In fast allen anderen Bundesländern ging die Zahl dagegen im Jahr 2023 zurück. Vor allem die erschwerte Suche nach Geldgebern mache den Gründern zu schaffen, hieß es beim Start-up-Verband.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min