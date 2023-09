Stand: 25.09.2023 07:43 Uhr Feuerwehrleute in Hannover mit Glasflaschen beworfen

Bei einem Löscheinsatz in Hannover sind am Wochenende Kräfte der Feuerwehr mit Glasflaschen beworfen worden. Sie waren in der Nacht zum Samstag zu einem Mehrfamilienhaus im Sahlkamp gerufen worden. Laut Polizei waren aus bislang ungeklärter Ursache an zwei Eingängen des Hauses ein Müllsack und ein Kabelkasten in Brand geraten. Als die Feuerwehrleute nach dem Löschen wieder zusammenpackten, wurden aus einem der oberen Stockwerke zwei Glasflaschen auf sie geworfen. Diese hätten die Einsatzkräfte aber verfehlt, sagte ein Polizeisprecher. "Um eine weitere Gefährdung auszuschließen, musste die Polizei zusätzliche Einsatzkräfte aufstellen, die die Balkone im Blick und zudem nach verdächtigen Personen Ausschau hielten", so der Sprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs und Sachbeschädigung durch Feuer. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 33 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2023 | 06:30 Uhr