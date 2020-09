Stand: 24.09.2020 17:16 Uhr

Feuerwehrbericht 2019: "So viel Nachwuchs wie nie"

Immer mehr Kinder und Jugendliche verstärken die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen. Das geht aus dem neuen Tätigkeitsbericht der Feuerwehren hervor, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover gestellt hat. Demnach waren im vergangenen Jahr mehr als 44.800 Mädchen und Jungen bei der Feuerwehr aktiv - über 1.000 mehr als ein Jahr zuvor. "Wir haben so viele Nachwuchskräfte wie noch nie", sagte Pistorius. Auch die Zahl der Frauen bei der Feuerwehr stieg um 388 auf knapp 16.500. Der Frauenanteil in den Wehren lag damit in Niedersachsen bei 12,4 Prozent - und damit höher als im bundesweiten Durchschnitt.

Weniger Einsätze, weniger aktive Mitglieder

Die Zahl der aktiven Einsatzkräfte ging dagegen leicht zurück. Sie sank um knapp 400 auf 126.596. Pistorius führt dies unter anderem auf den demografischen Wandel zurück. "Das ist keine Zahl, die uns nennenswert in Unruhe versetzt", betonte der SPD-Politiker. Zurück ging ebenfalls die Zahl der Einsätze: 2019 rückten die Feuerwehren zu 23.000 Brandeinsätzen und mehr als 57.000 technischen Hilfeleistungen aus. Gegenüber 2018 ist das ein Rückgang um mehr als zwölf Prozent.

Deutlich mehr verbrannte Waldfläche

Auf der anderen Seite sind insbesondere Waldbrände folgenschwerer. Im Durchschnitt der beiden Dürrejahre 2018 und 2019 sei 30 mal mehr Waldfläche verbrannt als im Schnitt der Jahre 1991 bis 2019, sagte Landesbranddirektor Jörg Schallhorn. Pistorius erklärte, die Feuerwehr müsse sich angesichts des Klimawandels darauf vorbereiten, dass die Anforderungen an die Brandschützer steigen. Jährlich sollten beispielsweise 2,5 Millionen Euro in die Beschaffung spezieller Fahrzeuge für die Bekämpfung von Waldbränden investiert werden.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 24.09.2020 | 16:00 Uhr