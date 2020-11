Feuerwehr fängt ausgebüxten Jungbullen in Hannover ein Stand: 12.11.2020 12:49 Uhr Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwochabend im hannoverschen Stadtteil Badenstedt einen entlaufenen Jungbullen einfangen müssen. Einsatzkräfte und Tier blieben unversehrt.

Nach Angaben eines Sprechers war das Tier von einer Weide am Benther Berg ausgebrochen und irrte orientierungslos in einer Grünanlage im nahe gelegenen Badenstedt umher. Der Landwirt hatte zuvor vergeblich versucht, den verängstigten Bullen allein unter Kontrolle zu bringen.

Geduld der Einsatzkräfte zahlt sich aus

Die elf Einsatzkräfte der Feuerwehr entschieden sich in Absprache mit dem Halter für eine defensive Vorgehensweise. Mit Leitern, Schläuchen und Platten bauten sie eine Art Zaun auf und drängten das Tier so behutsam in einen Anhänger. Nach etwa einer Stunde konnte der Bulle unversehrt an seinen Besitzer übergeben werden. Das vorsorglich von der Feuerwehr bereitgehaltene Betäubungsgewehr musste nicht eingesetzt werden.

