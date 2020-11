Stand: 06.11.2020 11:44 Uhr Feuerwehr Hannover testet Rettungswagen mit Elektro-Antrieb

Die Feuerwehr in Hannover testet zur Zeit einen elektrischen Rettungswagen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben eines Sprechers können die Einsatzkräfte den Prototyp bis Ende November einem intensiven Praxistest unterziehen. Die Reichweite liege bei 200 Kilometern und der E-Sprinter könne bis 120 Kilometer in der Stunde fahren. Geladen werden kann das Fahrzeug an Feuer- und Rettungswachen sowie an Kliniken. Die Hochschule Hannover begleitet den Test und wird die gewonnenen Daten wissenschaftlich auswerten.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2020 | 10:30 Uhr