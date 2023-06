Stand: 09.06.2023 08:59 Uhr Feuer von Sperrmüllhaufen greift auf Wohnhaus über

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Celle ein Sperrmüllhaufen in Brand geraten, wobei die meterhohen Flammen auch auf ein angrenzende Mehrfamilienhaus und ein weiteres Gebäude übergriffen. Laut Polizei wurde das Wohnhaus geräumt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das andere Nebengebäude sei durch das Feuer stark beschädigt worden, Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.06.2023 | 13:30 Uhr