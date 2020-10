Stand: 06.10.2020 12:46 Uhr Feuer in Sägewerk in Auhagen im Landkreis Schaumburg

Auf dem Gelände eines Sägewerkes in Auhagen (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war die Eigentümerin des Betriebes selbst auf den Brand aufmerksam geworden, weil ihr Hund laut gebellt hatte. Dem Sohn der Frau gelang es noch, einen Gabelstapler aus der qualmenden Halle zu fahren. Laut Polizei war das Feuer vermutlich im Obergeschoss ausgebrochen, die Feuerwehr konnte den Brand dort schnell unter Kontrolle bringen. Derzeit gebe es noch keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache, so ein Polizeisprecher, "insbesondere keine auf eine vorsätzliche Brandstiftung". Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.10.2020 | 13:30 Uhr