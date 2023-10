Stand: 02.10.2023 07:05 Uhr Feuer in Hildesheimer Innenstadt sorgt für Großeinsatz

Ein Feuer in der Innenstadt von Hildesheim hat in der Nacht zu Montag für einen Großeinsatz gesorgt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 02.30 Uhr Rauch aus einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich alle Bewohner selbstständig retten, zwei Menschen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden, der Bereich um den Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Montagmorgen konnten die Einsatzkräfte schließlich abrücken. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2023 | 08:30 Uhr