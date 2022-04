Stand: 19.04.2022 12:23 Uhr Feuer in Burgdorfer Werkstatt: Mann gerät in Brand

Ein Mann ist bei einem Feuer in einer Werkstatt in Burgdorf (Region Hannover) in Brand geraten. Das bestätigte die Polizei dem NDR in Niedersachsen. Am Dienstagmorgen sei es zu einer Verpuffung gekommen, als gerade ein Rasenmäher betankt wurde. Die Flammen breiteten sich schnell in einem Container aus, in dem unter anderem weitere Benzinkanister und auch Gasflaschen lagerten. Ein Mitarbeiter versuchte, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dabei geriet laut Polizei ein Teil seiner Kleidung in Brand. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen, der Mann wurde aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere Verbrennungen. Die Feuerwehr brachte das Feuer nach rund einer Stunde unter Kontrolle.

VIDEO: Burgdorf: Handwerker bei Brand verletzt (1 Min)

