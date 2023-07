Stand: 28.07.2023 15:37 Uhr Falsche Polizistin: 89-Jährige stellt Betrügerin eine Falle

Die Polizei in Laatzen (Region Hannover) hat eine Frau gefasst, die sich als Polizeibeamtin ausgegeben und eine Seniorin um viel Geld gebracht haben soll. Die 89-Jährige soll einen sechsstelligen Betrag verloren haben. Laut Polizei war die Frau in der Vergangenheit mehrfach von Kriminellen angerufen worden, die sich als Polizisten ausgaben und die Seniorin wiederholt aufforderten, Bargeld und Wertgegenstände an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen. Die 89-Jährige meldete sich erst bei der Polizei, nachdem sie einen Zeitungsartikel über die Betrugsmasche gelesen hatte. Als die Betrüger ihr Opfer das nächste Mal kontaktierten, nahmen die Ermittler die 41 Jahre alte mutmaßliche Täterin am Übergabeort fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2023 | 15:00 Uhr