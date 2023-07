Stand: 22.07.2023 10:28 Uhr Fahrgastverband: Mehr Platz für Gepäck in Regionalzügen notwendig

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert mehr Ablageflächen für Reisegepäck in Regionalzügen in Niedersachsen. Das gelte vor allem für längere Regionalbahnlinien, sagte der Landesvorsitzende Malte Diehl. Er schlägt vor, in bestehenden Bahnen eine oder zwei Sitzbänke zu entfernen und als Abstellfläche zu markieren. Laut Deutscher Bahn und Nordwestbahn hat mit dem Deutschlandticket auch die Zahl der Reisenden mit mehr Gepäck in den Regionalzügen zugenommen. Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) kündigte an, dass ab dem kommenden Jahr Züge zum Einsatz kämen, die Gepäckregale und Stauraum unter den Sitzen hätten.

