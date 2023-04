Wohin mit dem 49-Euro-Ticket? Niedersachsen gibt Tipps Stand: 29.04.2023 10:30 Uhr Die Internetseite "NaturTrip" soll dabei helfen, Ausflüge in Niedersachsen mit Bus und Bahn zu planen. Seit mehr als einem Jahr war sie in Planung. Zum Start des 49-Euro-Tickets ist sie nun verfügbar.

Auf der Seite naturtrip-niedersachsen.de geben Nutzende die Art des Ausflugs - zum Beispiel Radtour oder Wandern - und den Start-Standort ein. "Es sind noch nicht alle Regionen vertreten, aber wir wollten wegen des Starts der Outdoor-Saison und des Deutschlandtickets nicht länger warten", erklärte Renate Rebmann vom Tourismus Marketing Niedersachsen (TMN), dem Herausgeber der Seite.

Ausflug mit Bus und Bahn: 49-Euro-Ticket nutzen, aber auch Umwelt schonen

Das Angebot laufe aber unabhängig vom 49-Euro-Ticket, so Rebmann. Das Interesse an Reisen per ÖPNV steige: "Wir nehmen wahr, dass immer mehr Besucher und Gäste ihren Urlaub möglichst ressourcenschonend gestalten möchten." Inwieweit das neue Deutschlandticket dem Tourismus einen Schub geben wird, ist laut Tourismus-Expertin Rebmann noch nicht absehbar. "Wir hoffen jedenfalls, dass möglichst viele Menschen das Auto stehen lassen", sagte sie weiter.

