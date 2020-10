Stand: 12.10.2020 08:50 Uhr Fahndung nach Verfolgungsjagd im Landkreis Hildesheim

Im Landkreis Hildesheim hat ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei am frühen Montagmorgen mehrere Unfälle verursacht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Gegen 1.50 Uhr war der Unbekannte demnach nahe eines Autohofes in Bockenem gegen einen parkenden Wagen gefahren. Der Fahrzeuginhaber, der im Auto schlief, wachte durch den Zusammenstoß auf und alarmierte die Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete auf die Autobahn 7, versuchte zeitweise, als Falschfahrer zu entkommen, und rammte unter anderem ein weiteres Auto. Gegen 2.30 Uhr verließ der Mann die Autobahn, stellte sein Auto in Harsum ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2020 | 08:30 Uhr