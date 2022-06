Faeser: Psychische Belastung bei Feuerwehren kommt zu kurz Stand: 21.06.2022 15:11 Uhr Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Dienstag den Deutschen Feuerwehrtag in Hannover besucht. Dort zeigen die Feuerwehren diese Woche, wie sie arbeiten und welche Aufgaben sie meistern müssen.

"Mehr als eine Million Feuerwehrfrauen und -männer bilden das Rückgrat unserer Gefahrenabwehr im Bevölkerungsschutz", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover. Faeser kündigte an, dass der Feuerwehrverband stärker in einem neuen Kompetenzzentrum für Bevölkerungsschutz eingebunden werden soll. Auf dieses Kompetenzzentrum hatten sich Bund und Länder erst vor kurzem verständigt, um im Katastrophenfall besser zusammenarbeiten zu können.

Faeser spricht über psychische Belastung

Faeser sagte zudem, dass das Thema psychische Belastung oft viel zu kurz komme: "Und das ist meine persönliche Bitte an Sie, bitte denken Sie auch an sich." Faeser dankte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zudem für den Anstoß zur Einrichtung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern. Aufgabe der Politik sei es, Dinge besser zu machen, sagte die Ministerin mit Blick auf die Flutkatastrophe im vergangenen Juli.

Messe und Feuerwehrtag laufen parallel

Noch bis Sonnabend, 25. Juni, ist die niedersächsische Landeshauptstadt Gastgeberin des 29. Deutschen Feuerwehrtags, der parallel zur Messe "Interschutz" läuft.

