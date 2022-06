FDP will im Wahlkampf auf Bildung und Digitalisierung setzen Am 9. Oktober wird in Niedersachsen eine neue Regierung gewählt und schon jetzt bereiten sich die Parteien auf den Wahlkampf vor. Am Mittwoch hat die FDP ihre Kampagne vorgestellt.

Die Liberalen werben mit markanten Plakaten um Wahlstimmen. Gut 1000 Großplakate will die FDP landesweit aufstellen. Und zwar im Pop-Art-Stil. Mit ganz viel gelb und ein bisschen blau und magenta. Auf ihnen wird Spitzenkandidat Stefan Birkner zu sehen sein. Der zentrale Wahlkampf-Slogan heißt: "Tun wir mehr als nötig." Damit will sich die FDP laut Birkner abgrenzen vom - Zitat - "Weiter so" der jetzigen Landesregierung aus SPD und CDU.

Schwerpunkt Digitalisierung

Am Mittwoch ging es um vor allem um die Optik der Kampagne. Die inhaltlichen Schwerpunkte hatte die FDP schon vorher festgezurrt. Sie setzt im Wahlkampf unter anderem auf Forderungen nach mehr Digitalisierung, besserer Bildung und weniger Bürokratie.