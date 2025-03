Explosion bei Conti in Hannover: Großeinsatz, bisher ein Verletzter Stand: 06.03.2025 11:46 Uhr Auf dem Gelände des Automobilzulieferers Continental in Hannover hat es am Vormittag eine Explosion gegeben. Mindestens ein Mensch wurde laut Polizei verletzt. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften vor Ort.

Bei der Detonation eines Kessels in einem der oberen Stockwerke des Werks an der Philipsbornstraße wurde ersten Polizeiangaben zufolge eine Person verletzt. Die Feuerwehr in Hannover löste unterdessen einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) aus, geht also von mehr Verletzten aus.

Weitere Informationen in Kürze.