Ex-Partner erstochen: Revisionsprozess beginnt heute Stand: 23.01.2022 14:19 Uhr Am Landgericht Hannover wird ab heute der Prozess um einen erstochenen und auf einem Friedhof verscharrten Mann neu aufgerollt. Das erste Urteil war aufgehoben worden.

Vor fast genau einem Jahr hatte das Gericht ein Paar wegen der Tat zu langen Haftstrafen verurteilt. Der damals 24-jährige Mann bekam 14 Jahre Gefängnis und wurde in einer Psychiatrie untergebracht, seine damals 26 Jahre alte Partnerin erhielt neun Jahre Haft. Der Bundesgerichtshof hob den Richterspruch wegen Rechtsfehlern jedoch auf. Im neuen Prozess geht es laut Landgericht um die Frage, wie hoch die Strafen ausfallen. Ein Urteil wird in der nächsten Woche erwartet.

Mit mehr als 100 Messerstichen getötet

Die beiden Angeklagten sollen den Ex-Freund der Frau im April 2020 in ihre Wohnung in Hannover-Kirchrode gelockt haben. Danach griffen sie den 28-Jährigen nach Einschätzung der Richter mit Pfefferspray an, ehe der Mann das Opfer mit mehr als 100 Messerstichen tötete. Die Leiche des 28-Jährigen war später in einem frisch eingeebneten Grab auf einem Friedhof gefunden worden.

Weitere Informationen Getöteter vom Friedhof: Junges Paar wegen Mordes verurteilt Laut Staatsanwaltschaft sollen sie einen 28-Jährigen ermordet und auf einem Friedhof in Hannover verscharrt haben. (02.02.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.01.2022 | 08:00 Uhr