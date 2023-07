Stand: 06.07.2023 22:19 Uhr Erneut Warnstreik im Einzelhandel - Schwerpunkt in Region Hannover

Im niedersächsischen Einzelhandel gibt es erneut einen Warnstreik. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge die beiden Ikea-Einrichtungshäuser in Hannover, Metro in Laatzen (Region Hannover) sowie einige Filialen von Kaufland und H&M, sagte ver.di-Sekretär Mizgin Ciftci. Am Donnerstag war die dritte Verhandlungsrunde um einen neuen Tarifvertrag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ver.di rechnet damit, dass sich rund 300 Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde.

