Endoskop-Diebstahl in Kliniken: Gericht verhängt Haftstrafen Stand: 17.11.2020 17:19 Uhr Nach dem Diebstahl teurer medizinischer Geräte aus Kliniken hat das Landgericht Hannover drei Männer und zwei Frauen zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Die niedrigste Strafe beträgt laut Gericht zwei Jahre und sieben Monate, die höchste Strafe drei Jahre. Das Urteil fiel wegen bandenmäßiger Hehlerei. Die 21 bis 55 Jahre alten Angeklagten seien Teil einer international agierenden kriminellen Organisation, hieß es. Sie sollen von einer Ferienwohnung bei Soltau (Heidekreis) aus agiert haben. Aus touristischen Gründen seien sie sicher nicht nach Deutschland gekommen, betonte der Vorsitzende Richter.

Geräte nach Kolumbien verschickt

Nach Überzeugung des Gerichts hatten es die Verurteilten vor allem auf Endoskopie-Geräte abgesehen und sie aus den Kliniken gestohlen, verpackt und nach Kolumbien verschickt. Unter anderem schlugen sie im Klinikum Siloah in Hannover und Krankenhäusern in Braunschweig und in Herzberg (Landkreis Göttingen) zu. Pro Klinik handelte es sich meist um Geräte im Wert zwischen 400.000 und 500.000 Euro, in einem Fall sogar um eine Million Euro. Ein Großteil des Diebesguts wurde nach Gerichtsangaben von Zollbeamten am Flughafen Frankfurt sichergestellt, der tatsächliche Schaden beläuft sich daher nur auf rund 160.000 Euro.

