Stand: 28.11.2023 09:41 Uhr Einsatzkräfte bekämpfen Feuer auf Mardorfer Campingplatz

Die Feuerwehr hat seit dem Dienstagmorgen ein Feuer auf einem Campingplatz am Steinhuder Meer in Mardorf (Region Hannover) bekämpft. Es stand ein Rezeptionsgebäude in Flammen. In einem Schuppen direkt daneben lagerten Gasflaschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schützten diese vor den Flammen genauso wie ein Nachbargebäude. Das Feuer sei unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem NDR. Derzeit würden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Etwas mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.11.2023 | 08:30 Uhr