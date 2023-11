Stand: 28.11.2023 19:22 Uhr Defekte Stromleitung löst Feuer auf Campingplatz Mardorf aus

Auf einem Campingplatz in Mardorf (Region Hannover) am Steinhuder Meer ist am frühen Dienstagmorgen ein Brand in einem Bürogebäude ausgebrochen. Ein Anwohner hatte nach Angaben der Polizei gegen 3.45 Uhr einen Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Gebäude bereits vollständig. Die Feuerwehr holte das Technische Hilfswerk (THW) zu Hilfe. Da das Gebäude einzustürzen drohte, trugen die Kräfte vom THW die oberen Gebäudeteile ab. Nach Angaben der Polizei dauerte es mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Verletzt wurde niemand. Brandermittler stießen später im ersten Obergeschoss auf eine defekte Stromleitung. Sie gehen davon aus, dass diese den Brand verursacht hat. Brandstiftung schließen sie aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.11.2023 | 13:30 Uhr