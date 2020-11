Echter Feldversuch: Weniger Chemikalien - mehr Artenvielfalt Stand: 16.11.2020 17:30 Uhr 30 konventionell und 30 ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe in Niedersachsen beteiligen sich an einem Feldversuch zum reduzierten Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel.

Konventionelle Höfe verzichten auf einer Versuchsfläche von ein bis drei Hektar auf den Chemikalieneinsatz und bewirtschaften eine Vergleichsfläche wie bisher, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag in Hannover mitteilte. Der Ökohof legt eine Vergleichsfläche an und unterstützt seinen konventionellen Partnerbetrieb mit Technik und fachlichem Austausch. Ziel ist, zu prüfen, wie mehr Biodiversität bei hoher Produktivität auf der Ackerfläche erreicht werden kann.

Wintergerste für ähnliche Ausgangsbedingungen

Aktuell werde auf den Versuchsflächen Wintergerste ausgesät, um ähnliche Ausgangsbedingungen für die wissenschaftlichen Untersuchungen zu schaffen, erläuterte das Ministerium. Ziel sei, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Dabei könnten die Betriebe viel voneinander lernen und profitieren. "Ich erhoffe mir zudem, dass durch das Projekt vor Ort ein Netzwerk aus Wissenschaft und Praktikern gefestigt wird, die sich gegenseitig unterstützen, um ans gemeinsame Ziel zu kommen: den Rückgang der Artenvielfalt und der Insekten aufzuhalten."

Das Modellprojekt "Finka" (Förderung der Insektenvielfalt im Ackerbau) läuft bis Ende 2025 und wird von Bund und Land mit insgesamt 3,5 Millionen Euro gefördert. Erste Ergebnisse und Erfahrungen sollen im kommenden Jahr auf Feldtagen, in Fachmedien und im Internet zugänglich gemacht werden.

