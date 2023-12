Stand: 03.12.2023 09:29 Uhr E-Scooter-Akkus fangen Feuer: Logistikhalle in Brand

Am Samstagabend sind in einer Logistikhalle in Hannover-Wülfel ausgemusterte E-Scooter-Akkus in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, löste die automatische Brandmeldeanlage des Gebäudes gegen 21.30 Uhr aus und alarmierte die Feuerwehr. Dadurch wurden drei Mitarbeiter des Unternehmens auf den Brand aufmerksam und konnten rechtzeitig und unverletzt das Gebäude verlassen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war das Gebäude den Angaben zufolge bereits stark verraucht. Mehrere Feuerwehrtrupps waren im Einsatz, um den genauen Brandort zu finden. Das Feuer konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war noch unklar.

