Stand: 24.05.2023 19:10 Uhr E-Bike-Fahrerin in Celle von Auto angefahren und gestorben

Ein 83 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in Celle eine E-Bike-Fahrerin mit seinem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die 76-Jährige durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Dabei ist sie nach Polizeiangaben gestorben. Der Autofahrer hatte demnach die Vorfahrt der Frau missachtet.

