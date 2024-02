Stand: 27.02.2024 17:50 Uhr Drohungen gegen Harsums Bürgermeister: Prozesstermine stehen fest

Die Prozesstermine wegen Bedrohungen gegen den Bürgermeister Harsums (Kreis Hildesheim) stehen fest. Um sich vor möglichen Angriffen zu schützen, hatte er einst geplant eine Waffe offen tragen zu wollen.

Der parteilose Bürgermeister Marcel Litfin hatte damit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Waffe wollte er wegen der Drohungen gegen ihn offen tragen. Das war ihm gerichtlich untersagt worden. Nun sind zwei Männer vor dem Amtsgericht Hildesheim angeklagt, die den Bürgermeister und andere Personen bedroht haben sollen.

Erster Prozess startet im März

Im ersten Prozess steht ein 52 Jahre alter Mann vor Gericht. Er muss sich am 19. März vor dem Amtsgericht Hildesheim wegen diverser Bedrohungen und Beleidigungen verantworten. "Wenn wir von Bedrohungen sprechen, dann sprechen wir in diesem Fall von Bedrohungen gegen Leib und Leben", sagt der Sprecher des Amtsgerichts, Jörg Heinemann. Die Bedrohungen und Beleidigungen sollen sich nicht nur gegen Harsums Bürgermeister gerichtet haben, sondern auch gegen Mitarbeitende des Jobcenters und der Gemeinde Harsum. Sie alle sollen am 19. März vor Gericht aussagen, genauso wie ein psychiatrischer Gutachter. Vor Gericht geht es um Taten, die zwischen Oktober 2021 und Dezember 2022 stattgefunden haben sollen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen weiterer Fälle

Aber auch nach diesem Zeitraum soll der Mann Bürgermeister Litfin bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung in mehreren Fällen. Unter anderem soll der 52-Jährige im Dezember 2023 einer Mitarbeiterin des Landkreises Hildesheim gegenüber angekündigt haben, sich zu bewaffnen und den Bürgermeister im März oder April umbringen zu wollen. Außerdem soll er Mails mit Morddrohungen gegen Litfin verschickt haben.

Im zweiten Prozess geht es um Bombendrohungen

Am 12. Juni startet der Prozess gegen einen weiteren Tatverdächtigen, der ebenfalls Harsums Bürgermeister bedroht haben soll. Der 51 Jahre alte Mann muss sich gleich wegen mehrerer mutmaßlicher Straftaten verantworten: darunter vier Diebstähle, drei Beleidigungen und vier Bedrohungen gegen Bürgermeister Litfin. Dazu kommen zwei Bombendrohungen. Eine richtete sich sogar gegen das Amtsgericht Hildesheim, vor dem der Prozess jetzt verhandelt werden soll. Der psychisch kranke Mann galt zunächst auch als Tatverdächtiger, als im August 2022 bei Harsum Gullydeckel auf die A7 geworfen wurden. In diesem Fall stellte er sich als unschuldig heraus.

Mögliche Konsequenzen hängen von psychiatrischen Gutachten ab

In beiden Prozessen spielen laut Gerichtssprecher psychiatrische Gutachten eine große Rolle. Von ihnen hängt ab, ob die Männer jeweils schuldfähig sind oder nicht. Beiden Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung entweder eine Geldstrafe oder eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Sollte das Gericht wegen der psychiatrischen Gutachten befürchten, dass von einem der Angeklagten eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, müsste das Amtsgericht den jeweiligen Fall ans Landgericht abgeben. Nur dort könnte die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden.