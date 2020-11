Stand: 20.11.2020 07:26 Uhr Drei Verletzte bei Massenkollision auf A2 bei Bad Nenndorf

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen hat in der Nacht zu Freitag den Verkehr auf der A 2 massiv behindert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Lastwagen und vier Pkw an dem Unfall zwischen Bad Nenndorf und Lauenau beteiligt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Bei einem Lkw sei der Tank beschädigt worden, die Aufräumarbeiten hätten mehrere Stunden gedauert, so ein Sprecher. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war währenddessen gesperrt.

