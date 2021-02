Stand: 25.02.2021 07:33 Uhr Drei Schwerverletzte bei Unfall in Hildesheim

Bei einem Unfall in Hildesheim sind am Mittwochabend drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 26-Jähriger an einer größeren Kreuzung bei Rot über eine Ampel gefahren. Er kollidierte mit zwei anderen Wagen. Die beiden Fahrer dieser Autos wurden in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Beteiligten kamen ins Krankenhaus. Wegen des großen Trümmerfelds wurde die Kreuzung vorübergehend gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.02.2021 | 06:30 Uhr