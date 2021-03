Stand: 17.03.2021 12:03 Uhr Drei Festnahmen: Polizei geht gegen Menschenschmuggel vor

Drei Festnahmen bei sechs Durchsuchungen in drei Bundesländern: Die Bundespolizei ist am Mittwoch in Ost- und Norddeutschland - darunter in Ronnenberg (Region Hannover) - gegen eine Bande mutmaßlicher Menschenschmuggler vorgegangen. Die Razzia, die darüber hinaus in Erfurt, Altenburg und Greifswald stattfand, richtete sich nach Angaben der Bundespolizei gegen fünf Beschuldigte, die mindestens 85 Flüchtlinge über die Balkanroute unter "teils lebensgefährlichen Bedingungen" per Lastwagen oder Kleintransporter ins Land geschleust haben sollen. Dabei den Beschuldigten soll es sich demnach um Organisatoren und Fahrer von mindestens sechs Transporten handeln. Für ihre Schleuserdienste sollen die Täter pro Flüchtling zwischen 3.500 und 12.000 Euro kassiert haben. Auf Nachfrage von NDR.de teilte die Bundespolizei mit, dass es sich bei den Flüchtlingen hauptsächlich um afghanische uns syrische Staatsangehörige handelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2021 | 13:30 Uhr