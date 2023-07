Stand: 18.07.2023 10:05 Uhr Digitales Dorf: Ramlingen-Ehlershausen ist Modellkommune

Das Land Niedersachsen hat die Burgdorfer Ortschaft Ramlingen-Ehlershausen (Region Hannover) für ihre besondere Aktivität auf der Plattform "Digitale Dörfer" als Modellkommune ausgezeichnet. Die Menschen der Ortschaft nutzen die App "Dorffunk". Bürger können sich damit über das Smartphone mit ihrer Dorfgemeinschaft und Gemeinde austauschen, etwa ihre Hilfe anbieten, Gesuche einstellen oder einfach nur zwanglos miteinander reden. Ab sofort informiert auch ein Bildschirm im zentral gelegenen Schreibwarenladen über das Dorfleben. So könnten auch Menschen ohne Smartphone an den Angeboten teilhaben, heißt es vom Land Niedersachsen. Die Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) gilt seit März 2020 als erstes Digitales Dorf in Niedersachsen. Inzwischen wurde das Projekt auf das ganze Land ausgeweitet. Bereits 20.000 Menschen in 85 Kommunen in Niedersachsen nutzen die Plattform.

