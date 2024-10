Stand: 08.10.2024 11:03 Uhr Wedemark: Fundsachen im Wald geben Polizei Rätsel auf

Die Polizei hat in der vergangenen Woche mit Spürhunden ein Waldstück nach einem Menschen in der Wedemark (Region Hannover) abgesucht. Eine Frau hatte zuvor im Wald eine Lederjacke, einen Einkaufstrolley und einen Spaten entdeckt und die Polizei informiert. Diese suchte die Umgebung zwischen Helstorf und Abbensen ab. Laut Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Mensch in hilfloser Lage befindet. Es konnte zwar mithilfe des Hundes eine Spur bis Helstorf verfolgt werden, dort verlor sie sich den Angaben zufolge aber. Hinweise zu den Gegenständen und zum Eigentümer nimmt die Polizei in Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 97 70 entgegen.

