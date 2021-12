Stand: 16.12.2021 16:26 Uhr Deutsche Messe AG verschiebt Freizeitmesse ABF

Wegen der Corona-Lage werden weitere Messen in Hannover verschoben. Wie eine Sprecherin der Deutschen Messe mitteilte, lasse es die aktuelle Situation nicht zu, dass die Freizeitmesse abf wie geplant Anfang Februar stattfindet. Das Branchentreffen sei nicht planbar, da viele Aussteller verunsichert seien und sich mit Zusagen zurückhielten. Neben der abf werden auch die Bau- und Gartenmesse BIG und die Hund & Co in Hannover verschoben. Ausweichtermine sind noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.12.2021 | 06:30 Uhr