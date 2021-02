Stand: 12.02.2021 09:00 Uhr Deutlich mehr verletzte Igel im vergangenen Corona-Jahr

Das Igelzentrum Niedersachsen in Laatzen (Region Hannover) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verletzte Tiere gezählt. Demnach stieg die Zahl der betroffenen Igel von 79 im Jahr 2019 auf 145 an. Einige Tiere hatten den Angaben zufolge Verletzungen am Rücken und im Gesicht, die auf Mähroboter, Freischneider, Rasenmäher oder ähnliche Gartenmaschinen schließen ließen. Die Betreiber des Igelzentrums vermuten, dass die Corona-Pandemie ein Grund für den starken Anstieg ist. Viele Menschen hätten die Zeit genutzt, um ausgiebig im Garten zu arbeiten, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.02.2021 | 09:30 Uhr