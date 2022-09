Derby: Bundespolizei erlässt Verbote in Zügen und Bahnhöfen

Stand: 06.09.2022 17:40 Uhr

Zum Derby am Sonnabend zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig hat die Bundespolizei eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese verbietet unter anderem Glasflaschen in Zügen und in Bahnhöfen.