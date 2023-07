Stand: 03.07.2023 21:50 Uhr Dachs sitzt fest - Feuerwehr Celle kommt zu Hilfe

In Celle haben Feuerwehrleute am Montag einen Dachs gerettet. Im Stadtteil Groß Hehlen war das Tier nach Angaben der Feuerwehr in einen Brunnenschacht gefallen. Von selbst kam der Dachs nicht mehr heraus. Die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen schritt zur Tat und beförderte den Dachs wieder in die Freiheit.

