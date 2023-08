Einfach mal selber machen: Innovationen auf der Maker Faire Stand: 15.08.2023 15:31 Uhr Als großes Do-it-yourself-Festival bezeichnen die Veranstaltenden die Maker Faire Hannover: Ausprobieren, erfinden, Techniken entdecken - darum geht es am Wochenende im Congress Centrum (HCC).

1.000 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich angekündigt, die sich laut Veranstalter an rund 220 Ständen präsentieren - dabei geht es natürlich überall ums Mitmachen und Ausprobieren. Vorträge und Workshops gehören ebenfalls zum Programm des DIY-Wochenendes. Neben zahlreichen Mitmach-Möglichkeiten soll es auch viel zum Zugucken geben, darunter ein Turnier mit Schaukampf-Robotern. Für junge Besucherinnen und Besucher will die Maker Faire ein Ort für spielerisches Lernen sein.

Maker Faire Hannover 2023 mit breitem Themenspektrum

Cosplay, Coding und Cocktail-Roboter. Droiden, Drohnen und 3D. Auf etwa 7.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im HCC sind Innovationen und Ideen aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen und Interessensgebieten zu sehen. Die Maker Faire Hannover umfasst unter anderem folgende Themenbereiche:

3D-Druck

Cosplay

Education

Elektronik

Handwerk

Hardware Hacking

Internet of Things

Modellbau

Nachhaltigkeit

Robotik

Smart Home

Steampunk

Upcycling

Vorträge aus Stadt, Region und der Welt

Der prominenteste Redner auf der Maker Faire ist den Organisatoren zufolge Eben Upton, eine "Koryphäe in der Informatik-Welt und der Open-Source-Szene", der an der Entwicklung des kreditkartengroßen Computers "Raspberry Pi" beteiligt war. Neben internationalen Beiträgen kommen aber auch lokale und regionale Entwickler zu Wort, etwa Lars Baumann, Dezernent für Personal, Digitalisierung und Recht der Landeshauptstadt Hannover. Er spricht über attraktive Arbeit im digitalen Umfeld in der Stadt. Vorträge gibt es zudem unter anderem von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls sowie von #HANnovativ - unter diesem Titel fasst die Stadt ihre Aktivitäten für eine Smart City zusammen.

Maker Faire: Öffnungszeiten und Tickets

Die 9. Maker Faire Hannover im Hannover Congress Centrum geht von Samstag, 19. August, um 10 Uhr bis Sonntag, 20. August, um 17 Uhr. Am Samstag ist die Messe bis 18 Uhr geöffnet.

Eintrittskarten gibt es im Online-Shop und an der Tageskasse. Erwachsene zahlen 19,50 Euro für eine Tageskarte. Für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt frei.

