Corona-Kreuzimpfung: MHH-Studie deutet auf Vorteile hin

MHH-Studie: Corona-Kreuzimpfung hat offenbar Vorteile Stand: 03.06.2021 16:25 Uhr Nachdem AstraZeneca im März nur für Über-60-Jährige empfohlen worden war, wurde in der Folge oft Biontech zweitverimpft. Ein MHH-Studie macht nun Hoffnung auf eine hohe Wirksamkeit der Kreuzimpfung.

Wegen der Gefahr einer Hirnvenenthrombose hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) im März das Vakzin von AstraZeneca für unter 60-Jährige nicht mehr empfohlen. Wer also unter 60 war und bereits mit AstraZeneca erstgeimpft wurde, bekam zur Zweitimpfung den Biontech-Wirkstoff. Viele Betroffene waren verunsichert, ob die Impfung trotzdem wirksam ist. Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) fanden nun heraus, dass die Kombination der Impfstoffe mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser ist als ein Doppelimpfung nur mit AstraZeneca.

Videos 104 Min Die Pandemie, der Impfstoff und die Kinder (91) Der Blick auf die nächsten Wochen, und: Risikoabschätzung bei Kindern. Zu Gast: STIKO-Chef Thomas Mertens. (02.06.2021) 104 Min

Ergebnis gilt auch für Virusvarianten

Die Zahl und Qualität der Antikörper und Immunzellen ist nach Angaben der Wissenschaftler bei einer Kombination aus den Impfstoffen von AstraZeneca und Biontech um ein Vielfaches höher als bei einer ausschließlichen Impfung mit AstraZeneca. Das gilt demnach auch für die bislang als britische, südafrikanische und brasilianische Mutation bekannten Varianten.

Forschende wollen nun wissen: Längerer Impfschutz bei Kreuzimpfung?

Doch nur die reine Anzahl an Antikörpern sage noch nicht aus, ob am Ende auch mehr Schutz besteht, so die Wissenschaftler. "Was wir nicht sagen können, ist, ob die Leute dann auch zweimal oder dreimal oder viermal so gut geschützt sind", erklärte MHH-Profesor Reinhold Förster. Wichtig sei nun zu beobachten, wie lange diese hohe Zahl an Antikörpern bestehen bleibt und ob man mit einer Kreuzimpfung länger gegen das Virus geschützt ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2021 | 16:00 Uhr