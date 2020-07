Stand: 30.07.2020 17:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Erste Statistiken für die Region Hannover

Die Region Hannover hat eine umfangreiche Ausarbeitung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Region herausgegeben. Dabei sind Daten zum Verlauf des Infektionsgeschehens seit dem ersten positiv getesteten Patienten Anfang März erfasst. Die Statistiker haben zudem Corona-Zahlen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, den Verkehr und die Wirtschaft erhoben. Hier lesen Sie "Die Corona-Krise in der Region Hannover - Erste Spuren in der Statistik"

Die Daten beruhen laut der Kurzinformation auf Zahlen der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und des Landesamtes für Statistik Niedersachsen.

Statistik zeigt erste Spuren der Corona-Krise Die ersten Spuren der Corona-Krise und der damit verbundenen Maßnahmen lassen sich in den Statistiken der Region Hannover wieder finden.

