Continental streicht 150 Stellen in Hannover

Der Autozulieferer Continental streicht an seinem Standort in Hannover 150 Stellen. Der Stellenabbau trifft den Geschäftsbereich Conti Machinery im Stadtteil Stöcken, der Maschinen für die Reifenproduktion herstellt. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Wie ein Unternehmenssprecher der Zeitung sagte, ist die Auslastung in den vergangenen Jahren stetig gesunken und wird voraussichtlich auf einem niedrigen Stand bleiben. Hintergrund sei, dass die europäischen Reifenwerke immer weniger ausgelastet sind und der Markt in naher Zukunft auch nicht wachse.

Umsetzung soll so sozialverträglich wie möglich werden

Der Betriebsrat des Unternehmens kritisierte die Pläne und forderte die Arbeitgeberseite auf, auf Kündigungen zu verzichten. Nach Angaben des Unternehmenssprechers sollen die Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich umgesetzt werden, berichtet die HAZ. Derzeit arbeiten 340 Menschen bei Conti Machinery in Hannover-Stöcken. Zu Spitzenzeiten waren dort 950 Mitarbeiter beschäftigt.

