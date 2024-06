Stand: 27.06.2024 09:55 Uhr Chemieunfall in Hannover: Sechs Liter Säure laufen in Labor aus

In einem Labor eines Unternehmens in der Nähe der Medizinischen Hochschule Hannover hat es am Mittwochvormittag einen Chemie-Unfall gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr liefen rund sechs Liter Salpeter- und Ameisensäure aus einem beschädigten Kanister aus. Dadurch entstanden giftige Dämpfe. Zwei Mitarbeiterinnen atmeten diese ein und wurden dadurch leicht verletzt. Eine Frau kam nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zur Kontrolle ins Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete den Bereich und entsorgte das giftige Gemisch fachgerecht.

