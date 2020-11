Stand: 04.11.2020 10:23 Uhr Celle: 17-Jähriger stiehlt Parfüm im Wert von 700 Euro

Die Polizei hat in der Innenstadt von Celle einen jugendlichen Parfümdieb gefasst. Nach Angaben einer Sprecherin hatte ein Kaufhausdetektiv den 17-Jährigen dabei beobachtet, wie er mehrere Duftflacons an sich nahm und in einer Tasche verstaute. Der Detektiv alarmierte daraufhin die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Dieb Parfüm im Wert von mehr als 700 Euro gestohlen hatte. Weil er noch minderjährig ist und keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.11.2020 | 13:30 Uhr