Bundestagswahl: Klappt's mit der Briefwahl in Hannover? Stand: 22.09.2021 16:29 Uhr Besonders viele Menschen in Hannover wählen diesmal per Brief, wohl auch wegen Corona. Wie schon zur Kommunalwahl treffen auch die Unterlagen zur Bundestagswahl oft verspätet ein.

Bei Hannovers Wahlleiter Carsten Köller kommen deshalb derzeit erneut Beschwerden an. Er und sein Team haben in den vergangenen Wochen 300.000 Wahlunterlagen verschickt. Das sind allerdings noch nicht alle angeforderten, räumt er gegenüber NDR Niedersachsen ein. "Wir haben große Massen zu bewältigen im Moment, deshalb wird gearbeitet an allen Ecken und Enden", sagt Köller.

Videos 2 Min Der Wahltag: Warteschlangen vor den Wahlkabinen Corona-Regeln im Wahllokal und lange Stimmzettel – kein Wunder, dass das Wählen in Hannover mitunter etwas länger dauert. 2 Min

Rund 140.000 Briefwahlunterlagen pro Woche bearbeitet

Innerhalb einer Woche bearbeite die Stadt aktuell rund 140.000 Briefwahlunterlagen, sagt Köller. Zum Vergleich: Bei der vergangenen Bundestagswahl waren es in der gesamten Briefwahlzeit nur rund halb so viele. Köller will das Thema nicht kleinreden, sieht aber auch kein strukturelles Problem bei den ausbleibenden Unterlagen. "Es gibt Leute, die haben sich bitterlich bei uns beschwert", erzählt der Wahlleiter, "und wir stellen fest: Da ist irgendwie tatsächlich etwas schief gegangen, ohne es jetzt zuordnen zu können." Er bedaure das sehr, so Köller. Aber das seien Einzelfälle.

Drei statt zwei Wahlkabinen

Köller hofft nun, dass sich diese Fälle bis zum Wochenende noch klären lassen. Bei einem anderen Problem hat die Stadt bereits reagiert: Zu lange Warteschlangen vor den Wahllokalen sollen beim Wahltermin am Sonntag vermieden werden. Es sollen deshalb nun drei statt zwei Wahlkabinen pro Wahllokal eingerichtet werden.

