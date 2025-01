Stand: 09.01.2025 15:26 Uhr Bückeburg: Suchhund "Cono" rettet 87-Jährigen aus Wald

Ein Suchhund hat in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) einen 87-Jährigen aufgespürt und ihm damit vermutlich das Leben gerettet. Nach Angaben der Polizei war der an Demenz erkrankte Mann Mittwochabend mit seinem Rollator aus einem Seniorenheim verschwunden. Zahlreiche Einsatzkräfte suchten daraufhin nach dem Mann. Gemeinsam mit der Feuerwehr Bückeburg, ausgestattet mit Drohne und Wärmebildkamera, konnte Suchhund "Cono" den hilflosen 87-Jährigen schließlich gegen halb zwei in der Nacht in der Nähe des jüdischen Friedhofes ausfindig machen. Der Senior war laut Polizei im Wald gestürzt. Aufgrund der Temperaturen bei Schnee und Regen war er bereits unterkühlt und völlig entkräftet.

