Harz: Einsatzkräfte retten verirrte Wanderin aus Wald

Stand: 25.02.2025 14:49 Uhr

Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und weitere Kräfte haben am Samstagabend nach einer Frau in einem Wald bei Zorge (Landkreis Göttingen) gesucht. Die Wanderin hatte sich in der Dunkelheit verlaufen.