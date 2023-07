Stand: 31.07.2023 06:32 Uhr Bückeburg: Acht Verletzte bei Frontalzusammenstoß - auch Kinder

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Kreisstraße zwischen Ahnsen und Bückeburg (Landkreis Schaumburg) am Sonntagnachmittag sind acht Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 60-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sein Auto mit einem zweiten Fahrzeug zusammen, in dem sieben Menschen saßen - darunter drei Kinder und zwei Schwangere. Der 60-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die sieben Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Kreisstraße war während der Einsatzmaßnahmen zwischenzeitlich für rund zwei Stunden gesperrt.

