Bückburger starten beim Heißluftballon-Festival in Jordanien Stand: 09.10.2021 12:36 Uhr Ein Team um den Bückeburger Piloten Michael Grub hat beim 1. Internationalen Heißluftballon-Festival in Jordanien teilgenommen. Die beeindruckende Kulisse: Das Felstal Wadi Rum mit der Ruinenstadt Petra.

Im Morgengrauen durften die Bückeburger zunächst ihren Ballon direkt vor dem 40 Meter hohen Portal des Schatzhauses Al-Knazneh in der Felsenstadt Petra aufrüsten - der leitende Direktor der Welterbestätte hatte den farbenprächtigen deutschen Ballon ausgewählt, um mit den Fotos für den Tourismus und die Ruinenstadt zu werben. Das berichtete die "Schaumburger Zeitung". "Ein unglaubliches Erlebnis, das vergisst man für sein Leben nicht mehr", schwärmte deren Fotoreporter und Teammitglied Tobias Landmann.

20 Teams am Start

Am Start des erstmals ausgetragenen Ballon-Festivals in der Wüste waren 20 Teams aus den Niederlanden, aus Deutschland, Belgien, Spanien und England. Gäste aus ganz Jordanien strömten in das in 800 Metern Höhe gelegene Felstal Wadi Rum, um die bunten Ballons zu sehen, heißt es.

Die Stadt in den Felsen: Weltkulturerbe Petra

Die antike Stadt in den Felsen, entstanden ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, gilt als Hauptstadt des Nabatäerreiches. Hier kreuzten sich beiden wichtigsten Karawanenwege Ägypten-Syrien und Arabien-Mittelmeer. Die monumentalen Grabtempel und deren Fassaden sind direkt in den Fels gemeißelt. Nur durch einen schmalen Bergpfad und eine tiefe und enge Schlucht war die Felsenstadt zu erreichen. Gleichzeitig verfügte Petra über ein hochentwickeltes System zur Wasserversorgung. Seit 1985 gehört Petra zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Weitere Informationen 59 Min Die Lizenz zum Abheben Die Schleswig-Holsteiner Norman Koppermann und Conny Landsberger träumen vom eigenen Heißluftballon. Ein langer Weg. 59 Min

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 11.10.2021 | 08:00 Uhr